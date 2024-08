Les nouveaux ballons pour la Ligue des champions 2024-2025 dévoilés

Les ballons officiels pour cette édition 2024-2025 masculine et féminine de l’UEFA Champions League ont été dévoilés, ce mercredi. Le design du ballon qui sera utilisé par les hommes rappelle les ballons blancs et noirs classiques des premières années. Celui avec lequel joueront les femmes fait référence au trophée de la compétition. Pour la première fois depuis 2019, les empiècements originaux en forme d’étoiles, de la pointe à la pointe, reviennent pour donner un look plus classique au ballon. Un tout nouveau design est présent, conçu pour une plus grande performance en termes de précision des frappes et de vitesse de déplacement.

Cette nouvelle édition de la C1 marquera un changement dans l’histoire de la compétition. Fini les huit groupes de quatre équipes chacune, place désormais à un mini-championnat de 36 équipes dans lequel chaque équipe joue huit matchs (deux de chaque chapeau). Cependant, le format des phases de qualifications et de la phase à élimination directe reste inchangé. Cette révolution ne concerne que la compétition masculine. Le tirage au sort se déroulera ce jeudi à 18h.