Ballon d’Or : Erling Haaland n’en veut pas à Lionel Messi

À Paris, en début de semaine, Lionel Messi est venu conclure une année légendaire pour l’Albiceleste en remportant le Ballon d’Or. Son huitième en carrière. Un sacre qui a fait et fait toujours jaser en Europe, alors que certains pensent qu’Erling Haaland méritait également de soulever ce trophée individuel. Mais à en croire les paroles de Pep Guardiola, l’attaquant norvégien ne s’est pas montré dépité par le verdict donné lundi dernier dans la Capitale.

«Je dirais que j’ai vu Haaland très heureux de remporter le prix Gerd Müller et d’être en lice pour le Ballon d’Or aux côtés de Messi, Mbappé et du reste des joueurs», confie l’entraîneur espagnol. «C’était une bonne soirée pour Manchester City. Toutes mes félicitations à Leo Messi et Aitana Bonmatí pour les prix qu’ils ont remportés», conclut Pep Guardiola. Malgré sa formidable saison, Erling Haaland a dû se contenter d’une belle 2e place. Mais l’avenir s’annonce radieux pour celui qui n’a que 23 ans.