Liverpool prête Loris Karius à l'Union Berlin

Tout le monde se souvient de lui comme du malheureux qui a fait deux erreurs en finale de la Ligue des Champions. Loris Karius, après son match cauchemardesque contre le Real Madrid, a petit à petit été mis au placard par les Reds. Le portier allemand a ainsi été prêté pendant deux saisons consécutives à Besiktas mais refaisait cet été son retour dans l'effectif de Jürgen Klopp.

Avec encore un an de contrat, le joueur de 27 ans n'aurait probablement pas joué à Anfield cette année, où il était devancé par Adrian au poste de numéro 2 derrière Alisson Becker. Pour cela, celui qui a été formé à Stuttgart fait son retour dans son pays natal et s'engage en faveur de l'Union Berlin, où il a passé sa visite médicale ce lundi. Alors que Liverpool en demandait 6 millions d'euros, les Reds ont accepté de le libérer sous la forme d'un prêt.

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.



All the best for the rest of the campaign 🙌