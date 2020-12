Bundesliga : Christoph Kramer au coeur d'une polémique

La 12e journée de Bundesliga a pris fin ce mercredi soir et a notamment logiquement vu le Bayern l’emporter face à Wolfsburg (2-1). La veille, le Borussia Mönchengladbach était allé chercher un match nul inespéré sur la pelouse de l’Eintracht Francfort qui a pourtant mené jusqu’à trois buts à un. Mais cette rencontre n’a pas seulement été marquée par les six buts inscrits au cours du match. Selon les dires de nombreux quotidiens allemands ce jeudi, un acte anti-sportif aurait eu lieu à la 82e minute de jeu. Minute au cours de laquelle l’international allemand Christoph Kramer aurait assené un crachat dans la direction de Sebastian Rode.

Sur les réseaux sociaux, les discussions houleuses à l'encontre du joueur de Gladbach ne s'arrêtent pas. Kicker indique ce matin que cet acte pourrait avoir de lourdes répercussions devant la DFB qui serait en train d’obtenir plus d’images télévisées pour en savoir plus quant à l'intention du joueur et la distance qui séparait les deux joueurs au moment des faits. En septembre dernier, Ozan Kabak (Schalke 04) n’avait lui écopé que de quatre matchs de suspension et 15 000 € d’amende pour un acte jugé similaire. Une fois les images visionnées, la DFB devrait ainsi se prononcer pour engager ou non une procédure pour comportement inapproprié.