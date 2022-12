CdM 2022 : Grant Wahl est mort d’une rupture d’anévrisme

La suite après cette publicité

Un voile mystérieux entourait le décès du journaliste américain Grant Wahl, survenu vendredi dernier alors qu'il couvrait le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Depuis, une autopsie a été pratiquée et les résultats de cette dernière sont désormais connus. En effet, son corps a été rapatrié aux Etats-Unis ce lundi puis il a été autopsié par un médecin légiste à New York qui a rendu ses conclusions. Le journaliste est donc mort des suites d'une rupture d’anévrisme de l’aorte.

«Grant est décédé d’une rupture d’un anévrisme de l’aorte [...], explique la femme du journaliste dans un long texte où elle lui rend hommage et évoque leur couple. La pression qu’il a ressentie dans la poitrine avant son décès pourrait en être l’un des premiers symptômes [...] Sa mort n’est pas liée au Covid-19. Sa mort n’est pas liée à son statut vaccinal. Il n’y a rien de malveillant dans son décès» a notamment confié sa veuve Céline Gounder sur le site de son défunt époux. Sa veuve avait également partagé les résultats durant une interview accordée à la chaîne CBS ce mercredi matin.