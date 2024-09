PSG : Marquinhos dithyrambique concernant Ousmane Dembélé

Marquinhos adore Ousmane Dembélé. Présent en conférence de presse avant le premier match de Ligue des Champions du PSG face à Gérone ce mercredi, le capitaine parisien a couvert de louanges son coéquipier.« Il se lâche de plus en plus. Quand un joueur est content et en confiance, tout est plus simple et tout va avec. C’est ce qui se passe avec Ousmane. Le coach l’aime bien, le club l’aime bien, tout le monde l’adore dans l’équipe. On espère que ça continuera, car ça apporte beaucoup de choses à l’équipe».

Buteur à trois reprises lors de ses deux dernières rencontres avec les Bleus et le PSG, Dembouz commence à sérieusement préchauffer. À l’aise au sein du vestiaire parisien, dans lequel son influence a grandi depuis le départ de son ami Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé pourrait peut-être enfin devenir le leader de l’attaque parisienne. Une prise de responsabilité qui lui est demandée depuis le début de sa carrière et que le PSG semble prêt à lui offrir.