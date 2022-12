CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni calme le jeu après les échauffourées face aux Pays-Bas

La suite après cette publicité

Quelques jours après la qualification acquise contre les Pays-Bas dans un contexte tendu, en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'entraîneur argentin Lionel Scaloni est revenu sur les nombreuses provocations hollandaises et autres échauffourées qui ont eu lieu entre ses joueurs et leurs adversaires du soir. Pour l'illustration, l'arbitre de la rencontre, l'Espagnol Mateu Lahoz que Lionel Messi avait lourdement critiqué après la rencontre, a distribué pas moins de 17 cartons jaunes et un rouge.

«Le match de l'autre jour s'est joué comme il devait se jouer, c'est du football, parfois il faut défendre et parfois il faut attaquer. Il y a un arbitre pour faire la justice. Nous savons perdre et nous savons gagner, nous avons perdu contre l'Arabie et nous sommes restés silencieux. On a gagné la Copa América et la plus belle image de sportivité a été donnée dans le tunnel des vestiaires du Maracana avec Neymar. Nous devons régler cette question. Nous respectons profondément tous les adversaires contre lesquels nous jouons. Il faut arrêter avec cette question comme quoi nous ne savons pas gagner ou perdre car c'est très loin de la façon dont on représente ce pays», a déclaré le sélectionneur en conférence de presse ce lundi.