CdM 2022 : la FIFA a pris une décision avec Mateu Lahoz

Son arbitrage avait rendu furax Lionel Messi. Arbitre contesté de Pays-Bas - Argentine, l'Espagnol M. Mateu Lahoz avait vécu une soirée compliquée lors du quart de finale et avait sèchement été critiqué par le capitaine de l'Albiceleste. «Je ne peux pas m’exprimer sur l’arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour des matches aussi importants», a-t-il lâché au coup de sifflet final.

Si l’instance du football mondial n’a pas directement sanctionné M. Mateu Lahoz, il a été renvoyé chez lui en Espagne et n’arbitrera donc plus lors de ce Mondial 2022, lui qui "rêvait" d'arbitrer la finale. En revanche, l'arbitre d'Angleterre-France, le Brésilien Wilton Sampaio, figure bien parmi les retenus. L'arbitre de la demi-finale entre la France et le Maroc (mercredi, 20h) devrait être annoncé très rapidement.