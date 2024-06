Alexis Sanchez a plusieurs offres

En fin de contrat dans quelques semaines avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez va se retrouver libre sur le marché des transferts. L’attaquant de 35 ans garde une belle cote et plusieurs clubs sont sur ses rangs, selon les informations du média AS.

La suite après cette publicité

Parmi les clubs engagés dans la course à sa signature, Trabzonspor a été la première équipe à se pencher sur le dossier. Son ancien club, l’Udinese, a la possibilité économique de le signer grâce aux départs de Roberto Pereyra et Gerard Deulofeu, et semble prêt à aligner les 2 millions d’euros de salaire annuel du Chilien. Enfin, l’Inter Miami, club de Lionel Messi ou Luis Suarez, est aussi intéressé par ses services, tout comme Parme. Alexis Sanchez est à la recherche d’un club où il se sent apprécié et dans un environnement stable.