Edf : Theo Hernandez et son entente avec le duo Benzema-Mbappé

Interviewé par le journal L’Équipe, le latéral gauche de l’AC Milan Theo Hernandez a évoqué sa bonne entente avec le duo d’attaquant de l’Équipe de France formé par le buteur du Real Madrid Karim Benzema et l’avant-centre parisien Kylian Mbappé. « Je me régale. Contre la Belgique, Karim me voit et me la laisse. On se connaît tous les deux. On a joué ensemble une saison au Real Madrid (2017-2018). Il m'a vite mis à l'aise quand je suis arrivé en sélection. Il n'y avait pas Lucas et je me suis mis avec lui à table. On a toujours eu une belle relation. C'est pareil avec Kylian. Je le connais depuis les équipes de France de jeunes. Il était surclassé » a expliqué Hernandez.

La suite après cette publicité

Le latéral milanais a également fait mention de sa relation privilégiée en sélection avec Antoine Griezmann, son ancien coéquipier à l’Atlético de Madrid et avec son frère Lucas Hernandez. « Il y a également Antoine. On a passé de super moments ensemble à l'Atlético. On se voyait à Madrid. On parle souvent en espagnol en sélection avec Lucas. Cette entente se retrouve sur le terrain » a déclaré le Français de 24 ans.