Suède : Zlatan Ibrahimovic se fait subtiliser un record par un joueur de Gibraltar

À 41 ans, 5 mois et 21 jours, Zlatan Ibrahimovic pensait faire un tomber un nouveau record hier soir. Entré en cours de jeu (73e minute) lors de la défaite face à la Belgique (0-3), le géant suédois avait l’occasion de devenir le joueur le plus âgé à participer à une rencontre de qualification pour un Euro. Un prestige qui appartenait au légendaire gardien italien des années 80, Dino Zoff (41 ans, 3 mois et 1 jour).

Pourtant, la star suédoise a vu son record être subtilisé par un joueur de Gibraltar. Lee Casciaro, titulaire lors de la défaite de sa sélection face à la Grèce ce vendredi (0-3), a en effet devancé le buteur scandinave de… 4 jours. Tout n’est en revanche pas perdu pour Ibrahimovic qui aura l’occasion d’étendre ce record de longévité dès lundi face à l’Azerbaïdjan (20h45).

