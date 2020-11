Liverpool : Jürgen Klopp ne regrette pas ses choix tactiques

Si les Reds de Liverpool étaient venus humilier l’Atalanta sur sa pelouse début novembre, au cours d’une première confrontation où les Italiens n’avaient jamais eu leur mot à dire (0-5), il en a été tout autrement ce mercredi. À Anfield, une équipe anglaise remaniée, privée de nombreux cadres et rajeunie a très certainement payé un manque d’expérience et de cohésion (défaite 0-2). Malgré cela, Jürgen Klopp ne regrette en aucun cas ses choix tactiques, et si c’était à refaire, il le ferait à nouveau.

«Nous avons apporté cinq changements, c'était très important de le faire, et à la fin cela n'a pas fonctionné, mais cela fait partie de l'accord. Je le referais. Nous n’avions pas de vrai rythme, la première mi-temps n'était pas du tout un bon match, il n'étaient également pas bons. Nous en avons parlé mais la seconde mi-temps ne semblait pas changer et c'est pourquoi nous avons effectué des changements assez tôt dans le match», a ainsi confié le coach des Reds au micro de Sky Sports à l'issue de la rencontre. Une défaite qui ne semble pas affecter le tacticien allemand visiblement conscient des difficultés présentes. Une contre-performance qui devra néanmoins rapidement être corrigée sur la pelouse de Brighton ce samedi.