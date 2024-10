PSG - Strasbourg : Senny Mayulu a réalisé son rêve d’enfant

C’est une soirée que le jeune joueur n’oubliera certainement pas. Auteur d’un beau but pour l’ouverture du score parisienne à la 18e minute face à Strasbourg (4-2), Senny Mayulu a exprimé sa joie à la fin de la rencontre.

«Le coach m’a fait confiance pour me faire débuter. Je suis content, j’en suis reconnaissant. Marquer, c’est incroyable, c’est un rêve d’enfant», a commenté le milieu de terrain de 18 ans au micro de DAZN. Avant d’ajouter : «J’essaie de continuer à gratter du temps de jeu et continuer à travailler au quotidien. Le coach fera ses choix.». Avec sa jolie prestation aujourd’hui, Mayulu va probablement retrouver les terrains de Ligue 1 plus vite que prévu.