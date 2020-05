Vitorino Hilton va prolonger à Montpellier !

Et un an de plus pour le doyen de la Ligue 1 ! Le président du MHSC Laurent Nicollin a expliqué à L'Equipe du Soir qu'il allait prolonger le contrat de son défenseur central de 42 ans Vitorino Hilton.

« On va discuter avec lui calmement, je pense qu'il va faire un an de plus », a-t-il lancé. Le Brésilien pourrait donc vivre sa 10e saison à Montpellier, où il était arrivé en 2011 en provenance de l'OM. Avant l'arrêt de cette saison, il avait été titulaire des 28 journées disputées !