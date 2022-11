CdM 2022, Allemagne : la réaction de Manuel Neuer après le nul contre l'Espagne

Le choc du groupe E, hier soir, entre l'Espagne et l'Allemagne (1-1) n'aura pas forcément tenu toutes ses promesses en terme de jeu mais l'intensité était là. Les hommes d'Hansi Flick ne devaient absolument pas perdre pour espérer continuer cette Coupe du monde au Qatar, après cette grosse déception et une défaite contre le Japon (2-1), lors de leur entrée en lice. Manuel Neuer, le gardien et capitaine de cette sélection allemande, a analysé la performance de son équipe après le nul contre la Roja.

« C'était un match très compliqué contre une équipe d'Espagne bien en place. On a accepté ce combat et on a peu laissé le ballon durant les 90 minutes. L'ensemble de l'équipe a tout donné. Avec cette compacité, c'était difficile de nous marquer un but. Mais nous avons continué à croire en nous. Le plus important, c'est que nous sommes encore en vie. Ce que l'on maîtrise maintenant, c'est le match contre le Costa Rica, que l'on doit gagner », a déclaré le portier de 36 ans, dans des propos rapportés par L'Équipe.