PL : Marcus Rashford est élu joueur du mois de septembre

Marcus Rashford est élu joueur du mois de septembre en Premier League ! Buteur à deux reprises, passes décisifs le même nombre de fois et participant aux deux succès de Manchester United, le jeune attaquant anglais de 24 ans remporte ainsi le trophée de meilleur joueur du mois de septembre et succède à Erling Haaland, sacré en août.

Un comble puisque les deux hommes se retrouveront dès dimanche à l'occasion du derby de Manchester. Mais lequel des deux offrira la victoire à son équipe ? Affaire à suivre.

⚽️ 2 goals

🅰️ 2 assists

💪 2 wins@MarcusRashford is your @easportsfifa Player of the Month for September 🏅#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/9x0OLpGBwL