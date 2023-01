Ligue 1 : Lille surclasse Troyes et recolle au Top 5

On prend les mêmes et on recommence. Une semaine après leur duel en Coupe de France, logiquement remporté par le LOSC (2-0), Lille et Troyes s’affrontaient de nouveau ce dimanche lors de la 19e journée de championnat. Et la confrontation a une nouvelle fois tourné (largement) en la faveur des Lillois (5-1). Pourtant, l’entame de match n’était pas des plus idéales pour les Dogues, qui perdaient leur ailier Adam Ounas dès la sixième minute sur blessure. Décomplexés lors des premières minutes, les Troyens se procuraient la première situation de but par l’intermédiaire de l’inévitable Mama Baldé (7 buts en Ligue 1), mais son tir passait juste à côté des cages (9e). Un bon début de rencontre pas récompensé pour l’ESTAC, qui subissait l’ouverture du score quelques minutes plus tard. Parfaitement lancé par Gomes, Mohamed Bayo envoyait une frappe puissante du pied-droit imparable pour Mateusz Lis (1-0, 16e). Un but qui allait définitivement lancer les Nordistes.

La suite après cette publicité

Cohérents collectivement, les hommes de Paulo Fonseca prenaient le contrôle de la rencontre en monopolisant le ballon (68 % de la possession). Très en vue en première période, Edon Zhegrova touchait le poteau sur une lourde frappe du pied gauche (39e). Juste avant la mi-temps, les coéquipiers de Benjamin André enfonçaient le clou en réalisant le break. Sur un ballon relâché par Lis après un face-à-face avec Bayo, Jonathan David n’avait plus qu’à ajuster sa frappe dans le but vide (2-0, 45e+2).

À lire

Lille et Strasbourg veulent Frédéric Guilbert

Bayo et David s’offrent un doublé

Dès le retour des vestiaires, les Lillois tuaient tout suspense en inscrivant le troisième but. Sur une tentative lointaine de Timothy Weah, la défense troyenne se montrait trop passive et Bayo se retrouvait tout seul dans la surface de réparation pour inscrire un doublé (3-0, 47e). Trop bas défensivement, les partenaires Rony Lopes n’arrivaient pas à sortir de la pression lilloise et concédaient pas mal d’occasions (50e, 56e).

La suite après cette publicité

Mais Troyes n’avait pas dit son dernier mot, et réduisait la marque au score après un but de Baldé sur un centre tendu d’Abdu Conté (3-1, 65e). Un contretemps qui ne perturbait pas les Dogues, tout près d’aggraver l’addition, mais Alan Virginius ratait son face-à-face (69e). Le jeune français (20 ans) se rattrapait toutefois quelques minutes plus tard, en inscrivant le quatrième but lillois (4-1, 75e), son premier avec le LOSC. Et le festival au stade Pierre-Mauroy n’était pas terminé puisque l’homme providentiel, Jonathan David, venait lui aussi inscrire un doublé après une tête sur un centre de Remy Cabella (88e, 5-1). Un triomphe qui relance donc Lille, après deux matchs nuls en championnat. Pour sa part, Troyes enchaîne une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Une série que l’ESTAC va avoir du mal à stopper lors de la prochaine journée, puisqu’il affronte nul autre que le dauphin du PSG, le RC Lens.