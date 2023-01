Coupe de France : Lille se qualifie aux dépens de Troyes et retrouvera Pau au prochain tour

Dernière rencontre programmée lors des 32èmes de finales de la Coupe de France, la confrontation entre Lille et Troyes ne l’était finalement pas vraiment. En effet, le match du 8e tour de Coupe de France entre Reims Saint-Anne (N3) et Wasquehal (N2) avait finalement été décrété à rejouer et le vainqueur de ce duel devra encore affronter le Pays de Cassel (R1) pour valider officiellement la fin des 32èmes de finale. Mais revenons en à nos deux clubs de Ligue 1 qui s’affrontait ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Dès le début de la partie, les Lillois se procuraient plusieurs situations chaudes notamment par l’intermédiaire de Carlos Baleba. Remy Cabella voyait son centre être repoussé par Mateusz Lis dans un premier temps puis Carlos Baleba tentait une demi-volée qui passait de peu à côté (11e). Aux dépens de

Seulement quelques minutes plus tard, Adam Ounas envoyait le cuir en direction de la surface de réparation où Jonathan David, seul devant le point de penalty, contrôlait avant d’armer une lourde frappe pour ouvrir le score dans cette rencontre (15e, 1-0). Dans la foulée, les Troyens réagissaient. Yasser Larouci adressait un centre juste devant le but pour Ike Ugbo dont la tête était bloquée par Lucas Chevalier, auteur d’une belle parade sur sa ligne (23e). Juste avant la demi-heure de jeu, Remy Cabella lançait Jonathan David dans la profondeur. Ce dernier tirait rapidement à ras de terre au premier poteau mais le portier troyen se détendait de tout son long sur sa droite et bloquait le ballon (29e). Peu de temps avant la pause, Mateusz Lis empêchait le but du break face a Adam Ounas (38e).

Lille affrontera Pau au prochain tour

Au retour des vestiaires, la rencontre était moins animée et les deux équipes se rendaient coup pour coup au milieu de terrain. Après une période de flottement, les Troyens profitaient des quelques espaces dans l’arrière-garde lilloise pour se montrer dangereux. Tristan Dingomé, servi par Florian Tardieu dans la surface adverse, ouvrait trop son pied et manquait le cadre alors qu’il était pourtant seul face au but (58e). Les Lillois réagissaient directement par l’intermédiaire de Bafodé Diakité qui manquait le cadre du genou juste devant le but troyen (65e). Dans la foulée, Jonathan David se présentait seul face à Mateusz Lis mais le Canadien ne faisait pas le bon choix, hésitait beaucoup trop avant de tarder à tirer alors que la défense troyenne avait fait son retour et contrait sa frappe trop molle (67e).

Ce n’était que partie remise finalement puisque Mohamed Bayo, le nouvel entrant, trompait le gardien troyen d’une frappe croisée à ras de terre, imparable, dans la continuité de l’action précédente (69e, 2-0). Cette deuxième réalisation tuait le moral des visiteurs et le score ne bougeait ensuite plus jusqu’au coup de sifflet finale. C’est donc Lille qui affrontera Pau au prochain tour alors que le tirage au sort des 16èmes de finale de la Coupe de France a eu lieu un peu plus tôt ce dimanche.