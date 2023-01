Coupe de France : l’OM s’en sort à dix contre onze, l’OL arrache la qualification, Clermont éliminé

Après la victoire du PSG à Châteauroux samedi soir (3-1), les clubs de Ligue 1 poursuivaient les 1/32e de finale de Coupe de France, ce dimanche. L’Olympique de Marseille affrontait alors Hyères, pensionnaire de National 2, au stade Francis-Turcan de Martigues. Remaniés avec la présence de Blanco, Kaboré ou encore la première titularisation de la saison de Dieng, les Phocéens ne devaient pas se louper et accéder au tour suivant. Mais pourtant, rien ne démarrait comme prévu pour Tudor et ses hommes.

Après un attentat de Bailly sur N’Diaye, le défenseur olympien était logiquement expulsé, alors que son adversaire sortait sur civière (15e). Et au terme d’une première période compliquée, un penalty provoqué par Ünder et transformé par Sanchez sauvait l’OM (1-0, 45e). En seconde période, Hyères poussait pour égaliser et trouvait même le poteau de Blanco, après une belle frappe de Sahnoune (54e). Mais alors que le rythme retombait, Dieng était servi parfaitement par Guendouzi pour inscrire le but du break (2-0, 70e). L’OM n’a pas été parfait, mais accède au tour suivant.

L’OL ne va pas mieux

L’autre Olympique, à domicile, devait compter sur la Coupe de France pour sauver sa saison catastrophique. Blanc a fait souffler ses titulaires et alignait Barcola et Dembélé en pointe, avec Tetê. En nette domination, l’OL a dû attendre la seconde période pour ouvrir le score, après une superbe reprise de Barcola (1-0, 60e). Mais seulement quelques minutes plus tard, Jallow contrôlait et enchaînait un tir puissant dans la lucarne de Lopes, avec l’aide du poteau. Un bijou (1-1, 64e). Mais finalement, les Lyonnais ont obtenu leur qualification grâce à une belle tête de Lukeba… déviée dans son propre but par Candé (2-1, 77e). Une qualification difficile pour les Gones.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, la qualification a également été compliquée pour le RC Lens. Opposés aux Parisiens de Linas-Montlhéry (N3), les Lensois ont eu du mal, mais un but de Fofana (1-0, 72e) et de Sotoca (2-0, 77e) ont assuré la qualification en 1/16e de finale. Scénario similaire pour le Stade Brestois 29, qualifié dans les derniers instants grâce à un but de Lees-Melou (1-0, 74e) contre Avranches (N1). Avant que Camblan n’assure la qualif’ (2-0, 90e+3). Enfin, le petit Poucet Strasbourg Koenigshoffen (R1) a réalisé l’exploit en s’imposant aux tirs au but face à Clermont !

