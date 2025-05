OM : Leonardo Balerdi veut terminer deuxième

Vainqueur du Havre ce samedi soir (3-1), l’Olympique de Marseille a assuré sa place sur le podium de la Ligue 1 et surtout pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le club phocéen a bataillé, mais peut enfin savourer après un match stressant. Après la rencontre, le capitaine Leonardo Balerdi s’est confié au micro de DAZN : «on est content que ce soit fini. La première mi-temps c’était dur, ils ont bien joué. L’appel d’Amine sur le premier but est extraordinaire. C’est dommage qu’on ait souffert un peu après l’arrêt de 20 minutes.»

«C’est venu de Greenwood, c’est un joueur extraordinaire qui peut changer tous les matches. C’est pour les supporters et le club, même si on a eu des moments compliqués, on l’a mérité et je suis content», a-t-il poursuivi. Ensuite, le défenseur argentin a envoyé un message fort pour la semaine prochaine en vue de la réception du Stade Rennais avec la possible conquête de la deuxième place face à Monaco qui jouera à Lens : «quand je vois le sourire de tous les gens, du staff, des supporters, des coéquipiers… On a beaucoup souffert, ce n’est pas facile, mais on l’a fait. Maintenant, il reste un match, car on veut finir deuxième, on a été quasi toute l’année deuxième et on veut finir deuxième.»