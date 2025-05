OM : la grosse émotion de Valentin Rongier après la qualification en Ligue des Champions

Trois ans après sa dernière participation, l’OM est de retour en Ligue des Champions. Ce soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont tenu leur rang en s’imposant face au Havre (3-1), ce qui leur assure, a minima, une place sur le podium de Ligue 1 à l’issue de la saison. Présent au micro de DAZN après le match, Valentin Rongier était tout feu tout flamme.

«On a oublié la douleur pour le faire. La Ligue des Champions, c’est la place de l’OM. C’est plus facile à dire quand l’objectif est atteint, mais on ne l’a jamais perdu de vue cet objectif. On a travaillé pour réussir depuis le début de saison. Quand on accomplit ce genre de choses dans le sport et le football, nous sommes très heureux et on va profiter», a exprimé l’ancien Nantais.