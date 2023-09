Real Madrid : Jude Bellingham savoure son nouvel exploit

La suite après cette publicité

Encore une fois, Jude Bellingham a enfilé son costume de sauveur du Real Madrid. Tenu en échec sur sa pelouse par l’Union Berlin, le club espagnol s’en est remis à son milieu de terrain. Opportuniste sur cette dernière action dans les arrêts de jeu, l’Anglais a offert à la victoire aux siens et fait exploser le Santiago-Bernabéu. «Je pense que nous avons dominé le match et eu de bonnes occasions. Nous méritions la victoire. Je suis tellement reconnaissant envers mes coéquipiers et le staff ici qui ont fait un si bon travail en m’intégrant. Je suis sur la bonne voie et je veux juste continuer sur ma forme. Nous sommes sur une bonne voie, mais on ne gagne rien à ce stade de la saison», assure le héros du soir au micro de l’UEFA.

Nommée homme du match, la recrue phare de cet été continue sur sa belle série du début de saison. «Je ne vais pas mentir, j’espère continuer à marquer des buts à la 94e ou à la 95e minute, même si ça pourrait faire du bien à mon cœur et au club de marquer plus tôt. Venir ici a été une très bonne chose, bien plus que dans mes rêves encore. Depuis que je me souviens regarder des matchs à la télévision, je vois le Real Madrid et maintenant je porte ce maillot et je marque pour eux.» Le Real Madrid continue de se frotter les mains avec Bellingham.