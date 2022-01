Angers - ASSE : les compositions officielles

Initialement prévu le 9 janvier dernier, le match de la 20e journée de Ligue 1 entre le SCO et l'ASSE se dispute ce mercredi (à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 19h) après un report lié à un cluster dans le club angevin au début du mois. Toujours lanterne rouge du championnat, les Verts vise un troisième victoire cette saison pour se relancer. De son côté, Angers peut dépasser le LOSC et faire son entrée dans le top 10.

Toujours privé de plusieurs joueurs présents à la CAN (Boufal, Ounahi, Bahoken, Ebosse) en plus de Thomas et Cho, blessés, Gérald Baticle aligne un 3-5-2 avec le duo Ninga-Brahimi en pointe. De son côté, Dupraz peut notamment compter sur Bernardoni et Thioub, prêtés par le SCO, ainsi qu'un autre recrue, Sako , pour animer son attaque en l'absence de Khazri. Mangala ne pourra en revanche faire son retour en Ligue 1 puisqu'il n'est pas qualifié pour la rencontre.

Les compositions

Angers SCO : Petkovic - Manceau, Traoré, Mendy - Cabot, Bentaleb, Mangani, Fulgini, Pereira Lage - Brahimi, Ninga

AS Saint-Étienne : Bernardoni - Camara, Nadé, Kolodziejczak, Maçon - Boudebouz, Gourna, Moueffek - Thioub, Sako, Nordin