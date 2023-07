Kévin Nzuzi Mata affole la Ligue 2

Durant la longue et intense période du mercato, tous les clubs sont à la recherche de la bonne affaire. Ce qu’est Kévin Nzuzi Mata aux yeux de certaines écuries françaises. Agé de 29 ans, cet ailier gauche évolue à Tuzlaspor en deuxième division turque. Un club avec lequel il a marqué 9 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.

De quoi attirer les regards et attiser les convoitises. Selon nos informations, Valenciennes, le Paris FC et Amiens sont intéressés à l’idée de le rapatrier en France cet été. Natif de Paris, il est notamment passé par le PFC, Niort, le PSG B, le Red Star ou encore Molenbeek en Belgique.

