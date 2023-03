Portugal : Cristiano Ronaldo a apprécié le changement de sélectionneur

Après l’élimination face au Maroc en quart de finale du dernier Mondial, le Portugal a décidé de se séparer de son emblématique sélectionneur Fernando Santos. Le technicien portugais, en place depuis 2014, qui a remporté l’Euro 2016 en France était donc remercié. La fédération portugaise décidait alors de nommer Roberto Martinez. L’ancien coach de la Belgique débute donc un nouveau challenge et il sera attendu. Son premier choix fort a d’ailleurs été de continuer à appeler Cristiano Ronaldo malgré son départ pour Al Nassr.

Le quintuple Ballon d’Or a d’ailleurs été interrogé ce mercredi en conférence de presse sur le changement d’entraineur. Et il semble bien apprécier. «Seul le changement est positif pour nous. De l’air frais, de nouvelles idées. Il y a beaucoup d’acteurs différents, le système va peut-être changer, mais ce n’est pas à moi d’en parler. Les changements sont bons dans la vie. Ce que nous vivons dans la Seleção est très positif. On sent qu’il y a quelque chose de spécial et de positif. L’intensité est très bonne, c’est différent. Je suis sûr que la Seleção sera prête pour tout ce qui arrivera. Je suis sûr que le Portugal sera une équipe plus offensive, a-t-il d’abord expliqué avant d’enchaîner. Ce que j’ai le plus remarqué, c’est la dynamique, toujours en mouvement, il n’y a pas beaucoup d’arrêts. Toujours connecté, c’est comme ça que j’aime, je suis comme ça dans la vie.»

