Reims : Will Still veut effacer le mythe du "geek de Football Manager"

Toujours invaincu en Ligue 1, depuis sa prise de fonction à la tête de Reims en octobre dernier, Will Still a fait souffler un véritable vent de fraîcheur sur le championnat de France. À l’image de Didier Digard à Nice, le jeune technicien belge fait partie de cette jeune génération d’entraîneurs compétents, qui pointe le bout de son nez. S’il a en revanche souvent été lié à cette image du "geek de Football Manager" ces derniers mois, le technicien de 30 ans aimerait se libérer de cette étiquette qui lui colle désormais à la peau.

«C’est un mythe qu’il faut casser d’ailleurs, parce que des diplômes, on en a, que ce soit Didier Digard ou moi-même, a-t-il souligné en conférence de presse. On a les diplômes les plus hauts possibles ou atteignables jusqu’à maintenant. (…) Forcément, les diplômes sont importants et je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager parce que c’est totalement faux, a lâché le Belge pour déconstruire ce mythe autour de lui. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus.»

