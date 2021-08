Le PSG donne un bon de sortie à Rafinha

La suite après cette publicité

Abondance de biens. Le Paris SG s'est offert un mercato XXL cet été (Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum) et l'effectif à disposition de Mauricio Pochettino est pléthorique. Leonardo a pour mission de faire de la place d’ici à la fin du mercato afin de permettre à l'Argentin de constituer le meilleur groupe possible pour aller chercher tous les titres en jeu cette saison.

Pour l'heure, ce dégraissage tourne quelque peu au ralenti, même si certaines rumeurs envoient par exemple Pablo Sarabia (29 ans) de retour en Espagne ou à l'AC Milan. L'Ibère n'est pas le seul concerné par un possible départ. Sky Sport nous apprend que Rafinha (28 ans) s'est vu signifier qu'il pouvait partir sous certaines conditions.

Disponible pour un prêt

Le club de la capitale serait ainsi disposé à prêter le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2023, cette saison, tout en continuant à prendre en charge une partie de son confortable salaire. Une solution qui devrait attirer quelques prétendants d'ici les dernières heures du marché. Ces dernières semaines, l'Espanyol, l'AC Milan ou encore Fenerbahçe ont été annoncés sur les traces de l'international auriverde (2 sélections, 1 but).

Les candidats devraient insister, voire se multiplier après cette annonce. Arrivé en octobre dernier, Rafinha avait affiché un beau visage sous Thomas Tuchel avant de peu à peu disparaître après l'arrivée aux manettes de Mauricio Pochettino et divers pépins physiques (Covid-19 et blessures musculaires). Condamné à un rôle secondaire dans ce nouveau PSG, il ne sera peut-être pas contre un nouveau départ.