Naples : on n'arrête plus Victor Osimhen !

Le vengeur masqué. Samedi, Victor Osimhen a de nouveau enfilé son costume de super-héros pour voler au secours du Napoli. En renard des surfaces rusé, il a surgi à la pointe de l'attaque des Partenopei pour s'offrir un doublé face à l'Udinese (victoire 2-1). Un succès qui permet à son équipe de pointer à la deuxième place du classement de la Serie A après 30 journées. A trois longueurs de l'AC Milan (66 points), Osimhen et Naples, qui ont trois points d'avance sur l'Inter (-1 match), courent au galop vers la tête du classement.

Pour poursuivre cette chevauchée magnifique, les Partenopei comptent plus que jamais sur l'ancien joueur de Lille. Un élément qui est salué par la presse transalpine."Sous le signe de Victor le rêve continue", a écrit le Corriere dello Sport. Il Mattino parle, de son côté, d'Osimhen comme du "coeur de Naples". Il faut dire que le footballeur âgé de 23 ans empile les buts dernièrement. Il reste sur deux doublés consécutifs. Il y a eu celui face à l'Udinese ce week-end et un autre la semaine dernière face à Vérone (victoire 2-1).

Le super-héros des Partenopei

Victor Osihmen totalise ainsi 15 buts, soit 11 en championnat et 4 en Ligue Europa. Un joueur précieux pour Luciano Spalletti qui avait confié il y a quelques semaines à son sujet. «Avec cette tête contre Cagliari (21 février, ndlr), il a prouvé qu’il avait une sorte de fureur animale qui est indispensable dans les moments clés. Maradona avait la même chose et quelqu’un d’autre devrait l’avoir dans notre équipe. Vous pouvez voir que Osimhen l’a quand il affronte ses adversaires. Il a des caractéristiques exceptionnelles et des qualités supplémentaires qui ne sont pas faciles à trouver chez d’autres joueurs».

De retour au premier plan, le footballeur né en 98 est en forme. Il avait bien débuté cet exercice 2021-22 avec 7 buts en 5 matches au mois de septembre. Il avait enchaîné avec deux autres réalisations en octobre avant d'être muet 4 rencontres. Mais le 21 novembre, il s'est gravement blessé au visage face à l'Inter, lui qui a subi des fractures déplacées de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche. Indisponible plusieurs semaines, celui qui porte un masque depuis avait manqué 54 jours de compétition, soit 12 matches. Un temps pressenti pour participer à la CAN, il avait finalement renoncé puisqu'il a été testé positif à la covid-19 fin décembre.

Naples et le Nigéria comptent sur lui

De terribles semaines pour le natif de Lagos. Mais l'ex-Lillois a pu laisser ses tracas derrière lui puisqu'il a retrouvé la compétition le 17 janvier dernier face à Bologne. Après deux premiers matches passés dans la peau d'un remplaçant, Osimhen a retrouvé le onze et le chemin des filets le 6 février face à Venise. Muet contre l'Inter et le Barça, il a trouvé la mire face à Cagliari (21 février). Et après trois nouvelles rencontres sans marquer, il a donc signé deux doublés lors des deux dernières journées. Dans une bonne passe, Victor Osihmen permet à Naples d'être bien placé dans la course au Scudetto.

Et inutile de dire que ses prestations sont suivies de près, notamment du côté de la Premier League. Plusieurs médias britanniques citent Arsenal, Manchester United et surtout Newcastle comme des prétendants. Mais comme toujours avec Naples et son président Aurelio De Laurentiis, il faudra aligner les euros. La Gazzetta dello Sport assure qu'il n'ouvrira pas la porte à moins de 100 millions d'euros pour son buteur sous contrat jusqu'en 2025. Un buteur qui tentera de signer un nouveau succès à la pointe de l'attaque du Nigéria les 25 et 29 mars face au Ghana lors des barrages pour le Mondial 2022.