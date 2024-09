LOSC : visite médicale en cours pour André Gomes

Comme nous vous l’avons révélé ce matin, André Gomes est à Lille depuis hier soir. Sa visite médicale était prévue ce matin. Celle-ci se déroule actuellement.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le milieu international portugais de 31 ans, passé par le Benfica, le FC Barcelone, le FC Valence par Everton et par… le LOSC (26 matches - 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 en 2022-23) va s’engager d’ici à la fin de journée pour deux saisons sans option à Lille. Celui qui évoluait la saison passée à Everton (12 matches de Premier League - 1 but) et qui était libre de tout contrat depuis le 30 juin, portera le n°26. L’officialisation du deal aura lieu dans la soirée.