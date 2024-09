Mercato : une recrue surprise va débarquer au LOSC

Cette trêve internationale fait des dégâts au LOSC. Elle vient de coûter une blessure qui risque de tenir éloigné Hakon Haraldsson pour un moment. L’international islandais s’est blessé à l’entraînement ce mercredi avec sa sélection et les premières nouvelles ne sont pas bonnes. Il a même quitté le rassemblement, d’après un communiqué de la fédération. Le joueur de 21 ans souffre d’un pied et l’on soupçonne une fracture. Une IRM passée lundi à Lille déterminera l’envergure de sa blessure.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’un vrai coup dur pour les Dogues car le milieu offensif, replacé un cran plus bas par Bruno Genesio depuis le début de la saison, enchaîne les belles performances avec son club (2 passes décisives en 7 rencontres toutes compétitions confondues). Le staff médical redoute plusieurs semaines d’absence, six dans le meilleur des cas, jusqu’à fin de l’année civile dans le pire des scénarios. Haralsdsson n’est pas le seul milieu de terrain, à entrer à l’infirmerie lilloise.

À lire

Lille en passe de faire revenir André Gomes

André Gomes arrive à la rescousse

Ngal’ayel Mukau a, lui aussi, quitté le rassemblement de son équipe nationale. Le milieu défensif de 19 ans s’est blessé à une cheville lors du dernier match contre le PSG, alors qu’il devait connaître ses premières capes avec la République démocratique Congo. Les premiers examens ont révélé une entorse à la cheville mais l’IRM précisera la nature de sa blessure. La recrue achetée 4 M€ cet été à Malines (Belgique) est finalement rentrée en France. Si on ajoute à ces cas, Angel Gomes, qui a pu rejouer depuis son choc (il a même été convoqué avec l’Angleterre) et Nabil Bentaleb, ça fait beaucoup pour l’entrejeu des Dogues.

La suite après cette publicité

Il ne reste plus que Benjamin André, et les jeunes Ayyoub Bouaddi (16 ans) et Ethan Mbappé (17 ans) pour enchaîner les 6 matchs à venir, dont 2 rencontres de Ligue des Champions au Sporting CP et à Lille contre le Real Madrid. D’après nos informations, la solution est déjà toute trouvée. Olivier Létang et le LOSC sont en passe de recruter André Gomes, déjà cité cet été. Le Portugais de 31 ans, passé avec réussite par le club en prêt lors de la saison 2022/2023, va débarquer en tant que joueur libre. Sa visite médicale a lieu ce matin. Il s’engagera dans la foulée. Son arrivée soulagera l’effectif de Bruno Genesio.