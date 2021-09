Monaco : Cesc Fabregas annonce sa reconversion

Arrivé à l'AS Monaco en janvier 2019, Cesc Fabregas (34 ans) se sent bien sur le Rocher. «Je suis enchanté d'être ici, je sens l'affection que les gens ont pour moi, j'en ai aussi pour eux. Tout le monde est très curieux. Moi, je me sens encore assez bien pour continuer à jouer, mais il est certain que j'ai un rôle un peu différent sur et en dehors du terrain», a expliqué le champion du monde 2010 et d'Europe 2008 et 2012 à l'agence de presse espagnole EFE.

Le milieu de terrain aux 110 sélections (15 buts) a ensuite abordé la question de son avenir, plus précisément de sa reconversion. «Dans 5 ans, je me vois à la retraite et entraîneur. Je veux arriver au plus haut niveau. Je ne veux pas commettre l'erreur de vouloir arriver trop vite dans de grands clubs. Créer une méthodologie demande du temps, même s'il n'y a pas besoin de préciser que, vu ma manière de jouer, on sait déjà un peu comment j'aimerais faire jouer mes équipes lorsque je serai entraîneur», a-t-il expliqué. Le rendez-vous est pris.