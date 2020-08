Real : une porte de sortie inespérée pour Gareth Bale ?

Gareth Bale (31 ans) rejouera-t-il au football prochainement ? Si sur le banc du Real Madrid, ses chances de rechausser les crampons semblent minces, un départ vers la Premier League ou autre grand championnat européen pourrait le relancer et lui redonner goût au football. Et cette possibilité ne serait pas mise de côté par le Gallois. C’est en tout cas ce qu’affirme Cuatro ce matin.

L’ancien joueur de Tottenham pourrait ainsi retrouver le club qui lui a permis d’être celui qu’il est aujourd’hui et en plus de cela, être à nouveau dirigé par celui qui l’avait entraîné au Real, un certain José Mourinho. Cela permettrait également au club madrilène de faire partir un joueur devenu indésirable, et à qui il reste deux années de contrat d’environ 17 M€ chacune. Tottenham représenterait-il enfin la porte de sortie espérée par Gareth Bale ?