Sponsoring maillot : les discussions entre adidas et l’OL se passent mal

Été 2010, l’Olympique Lyonnais est encore au sommet de la Ligue 1 et une place forte du football français qui évolue régulièrement en Coupe d’Europe. Le club rhodanien en profite pour signer un contrat de 10 ans avec l’équipementier adidas d’un montant estimé entre « 70 et 100 millions d’euros » sur toute la période du contrat. Un montant qui comprend à l’époque une base forfaitaire versée à chaque saison sportive et des redevances sur les ventes de produits siglés. « Nous souhaitons commercialiser 500 000 maillots par an comme pour le Bayern de Munich ou le Real de Madrid », dit Emmanuelle Gaye, alors porte-parole de la marque aux trois bandes en France dans les colonnes des Échos. Au terme de ces dix années et malgré une septième place en Ligue 1 à l’issue de la saison 2019/20 et un statut sportif déjà écorné en L1, adidas et l’OL signent un nouveau contrat jusqu’en 2025. «L’Olympique Lyonnais réaffirme son engagement auprès de son équipementier en l’inscrivant dans la durée. La collaboration entre nos deux marques répond parfaitement aux exigences du football de haut niveau et le savoir-faire et le rayonnement d’Adidas concordent avec les objectifs de développement du groupe OL, tant sur le plan national qu’international», indique à ce moment-là Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe.

Mais depuis, le club rhodanien a été vendu à John Textor et Jean-Michel Aulas, l’emblématique président de l’OL n’est plus là. Pire, les résultats sont catastrophiques, les ambitions nationales et internationales ont été remisées à la cave et l’image véhiculée par le club rhodanien n’est guère reluisante ces derniers mois. C’est dans ce contexte particulier que le septuple champion de France, bon dernier de Ligue 1 avec déjà six points de retard sur le barragiste Metz au premier quart du championnat, doit renégocier son partenariat avec l’équipementier allemand qui prend fin en juin 2025. Selon nos informations, cela ne se passe pas très bien. Avec la perspective de la Ligue 2, adidas ne semble pas vraiment enclin à faire le moindre geste envers l’OL et veut considérablement réduire le montant de sa dotation voire même à stopper un partenariat vieux de 18 ans. Il faut rappeler que la marque aux trois bandes ne gère aucun contrat avec un club de Ligue 2 et que si l’OL vient à être relégué, il n’y a aucune raison à ce que cette règle change. Et même en cas de maintien du fait d’une image quoiqu’il arrive écornée, le contrat sera alors forcément revu à la baisse. Un nouveau signal négatif parmi tellement d’autres pour le club dirigé par John Textor consideré depuis plusieurs mois comme un très mauvais élève par la DNCG qui a dû mettre en place un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts du club l’été dernier. L’OL devrait donc selon toutes vraisemblances faire une croix sur plusieurs millions d’euros dans les prochaines années…