Yusuf Yazici va rapporter gros au LOSC

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Yusuf Yazici (23 ans) a été l'un des grands artisans du large succès de Lille dimanche soir contre Lorient (4-0, 11e journée de Ligue 1). De quoi recevoir les félicitations de ses partenaires, à l'image de Jérémy Pied en fin de rencontre. « On est très contents pour lui, ce n’est pas la première fois qu’il fait un match plein, décisif. Il est facile à trouver, il est en pleine forme et on en profite», a confié le latéral droit face à la presse.

Comme lui, tout le LOSC, dauphin du Paris SG au classement, est conquis. En l'espace de quelques semaines, l'international turc (27 capes, 1 but) a balayé les doutes nés de sa première saison mitigée, marquée par une grave blessure au genou qui l'a longtemps éloigné des terrains, et a redistribué les cartes au sein d'une attaque lilloise où il n'est pas toujours titulaire. Aujourd'hui pleinement adapté à son nouveau club, il rayonne, excelle dans le jeu entre les lignes et fait preuve d'une efficacité diabolique. On se souvient de ses deux triplés consécutifs en Europa League, contre le Sparta Prague (0-4) et, surtout, face à l'AC Milan (0-3).

Une nouvelle grosse vente à l'horizon

La confirmation, enfin, du talent qui avait poussé les Dogues à mettre plus de 16 M€ sur la table bonus inclus pour l'accueillir à l'été 2019 en provenance de son club formateur Trabzonspor. «Les performances actuelles de Yusuf sont le produit d'un travail acharné. Il travaille vraiment bien. C'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas dans le football. Il revient d'une grave blessure. En étant régulier, discipliné et patient, il affiche ce degré de performance. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est entre ses mains», confiait la semaine passée son représentant Adem Cecebi à DHA.

Des performances qui éveillent l'intérêt d'écuries encore plus huppées. Les rumeurs parlent notamment d'Arsenal ou de la Lazio, qui s'intéressait déjà à lui avant sa signature au LOSC jusqu'en juin 2024. «C'est vraiment un honneur que les grands clubs s'intéressent à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et se dirige vers cet objectif», a-t-il lâché, sûr de lui. «Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas si loin», a-t-il conclu. Si son protégé continue à enchaîner de telles performances, on veut bien le croire.