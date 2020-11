Ligue 1 : le LOSC et Yusuf Yazici étrillent Lorient

A l'occasion de la onzième journée de Ligue 1, le LOSC accueillait Lorient au stade Pierre-Mauroy. Battus par une surprenante équipe brestoise avant la trêve internationale (3-2), les Dogues devaient se reprendre pour revenir à deux longueurs du PSG au classement. Côté lorientais, on souhaitait reprendre des couleurs après la défaite au Moustoir lors du derby face à Nantes (0-2). Pour cette affiche du dimanche soir, Christophe Galtier alignait un 4-2-3-1 avec le seul Jonathan David en pointe et devait composer avec les absences de Renato Sanches, Celik, Fonte, Reinildo et Yilmaz. De son côté, Christophe Pelissier optait pour un 4-5-1 avec Moffi en attaque.

Les Dogues mettaient du rythme dès l'entame et se procuraient une première occasion dangereuse. Bien servi par Yazici, Bamba voyait sa frappe détournée par Gravillon (6e). Le LOSC accentuait la pression sur les buts de Nardi. Yazici toujours à la baguette alertait David dont la frappe était bien repoussée par Nardi (15e). Acculés devant leur but, les Merlus subissaient les assauts lillois et Nardi devait à nouveau s'employer sur une tentative de David (21e). Fort logiquement, Lille ouvrait le score avant la demi-heure de jeu.

Yusuf Yazici dans tous les bons coups

Bien servi par Bamba dans la surface, Yazici ajustait de près Nardi (1-0, 29e). Juste avant la pause, les hommes de Galtier manquaient le break. Décalé sur la droite par Yazici, Pied centrait pour David dont la reprise heurtait le poteau (42e). Il fallait attendre la 44e pour entrevoir la première occasion lorientaise du match. Wissa se présentait seul face à Maignan mais perdait son duel face au portier lillois. Au retour des vestiaires, le LOSC réalisait rapidement le break. Sur la gauche, Bamba servait David dont le centre était repris victorieusement par Yazici qui s'offrait le doublé (2-0, 51e).

Le festival lillois se poursuivait avec encore Yazici à la baguette. Le milieu offensif turc servait dans la surface Araujo qui d'un intérieur du pied trompait Nardi (3-0, 57e). Fort de ses trois buts d'avance, le LOSC gérait tranquillement la fin de match et Lihadji tentait une belle frappe bien captée par Nardi (84e). Le festival offensif lillois s'achevait en beauté avec Lihadji sur la droite qui centrait pour Jonathan David qui ajustait de près Nardi et inscrivait son premier but de la saison (4-0, 90e). Grâce à ce sixième succès de la saison, Lille revenait à deux longueurs du PSG au classement.

