Mauricio Pochettino évoque l'avenir de Lionel Messi

De passage au Qatar pour assister à plusieurs rencontres de la Coupe du monde, Mauricio Pochettino a accordé une interview à AS. Au programme, plusieurs sujets dont le Paris Saint-Germain, son ancien club, mais aussi l'Albiceleste qui participe à ce Mondial. L'occasion aussi pour l'entraineur argentin de s'exprimer sur Lionel Messi, un joueur qu'il a eu sous ses ordres donc et qu'il affectionne tout particulièrement. «Messi a la capacité d'être simple, de rendre tout simple. Il est très difficile de se souvenir d'une session d'entraînement lors de ces dernières années avec une erreur technique de sa part» a d'abord reconnu l'ancien technicien du PSG avant de poursuivre sur sa lancée.

«Messi sera toujours décisif. Il est le meilleur joueur du monde, jusqu’à ce qu’il décide qu’il va jouer et être décisif. Nous avons vu le rôle qu’il peut donner à l’Argentine en Coupe du Monde. Il est le leader de l’équipe. Tout le monde a compris» a ensuite tenu à rappeler Mauricio Pochettino. Enfin sur la question de l'avenir du septuple Ballon d'Or, l'entraineur argentin aimerait le voir revenir en Argentine et peut-être même au Newell's Old Boys, son club de coeur : «les choses sont imprévisibles. Je n'ai jamais imaginé le voir dans un autre maillot que celui de Barcelone. Il est difficile de deviner ce qui pourrait se passer. L'important est que ce qu'il décide le rende heureux. En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine, j'étais là quand Maradona est revenu et c'était formidable. Je ne veux même pas y penser.» Un retour qui ne semble pas à l'ordre du jour malgré le souhait de Mauricio Pochettino.