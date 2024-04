PSG : Luis Enrique fait redescendre tout le monde sur terre avant Barcelone

J-5 avant le quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone. La rencontre est déjà dans tous les esprits chez les membres de chacun des deux clubs. Il faut dire que cela conditionnera la fin d’une saison, si elle sera réussie ou non. La tension et l’historique entre les deux institutions ajoutent un peu de sel à un plat qui n’en manque pas. Pourtant avant de penser à mercredi soir, les Parisiens ont un match contre Clermont demain au Parc des Princes (21h). Nul doute que les têtes n’y sont pas vraiment alors une piqûre de rappel signée Luis Enrique s’impose.

La suite après cette publicité

«Avant de préparer la saison, on connaît le calendrier. Il y a beaucoup de variables, le temps de jeu, l’état physique, les sélections… des plans qui diffèrent parce qu’un joueur est devenu titulaire. On s’adapte à nos prévisions. On a des matchs très importants et le plus important, c’est gagner 3 des 7 matchs qu’il reste pour être champion, donc gagner contre Clermont», recadre le coach espagnol lançant un autre avertissement à ses troupes. «On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont.»

À lire

PSG : Luis Enrique répond à la polémique sur le staff médical

Interdiction de penser à Barcelone

Tout de même, on se doute que Luis Enrique pense à ce grand rendez-vous contre son ancien club. Il risque de faire tourner son effectif, préserver certains éléments, et aligner des joueurs dont il est certain qu’ils ne joueront pas face aux Catalans. On pense notamment à Achraf Hakimi suspendu mercredi soir. «On peut tout attendre, de façon pensée et concertée avec mon staff. Je veux voir une version du PSG ambitieuse demain. On veut gagner la Ligue 1 et transmettre une idée claire de jeu.» Il reste énigmatique, préférant garder la réponse pour demain aux alentours de 20h à l’annonce des compositions.

La suite après cette publicité

«Je sais qui va jouer demain contre Clermont. On va voir. Je fais confiance aux 23 joueurs» dit-il alors que Zaïre-Emery devrait être préservé après avoir reçu un coup contre Rennes, et que Barcola a fait son retour à l’entraînement collectif ces dernières heures. «Il se sent bien. J’observe et regarde. Il doit se préparer. Je suis content de son retour», revendique celui qui estime être en capacité d’aligner tout le monde contre les Auvergnats, lanterne rouge du championnat. Et quand on lui fait remarquer que 4 des 8 entraîneurs encore présents en C1 sont passés par le Barça, il répond : «Je pense à Clermont. À la Ligue 1.»

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offre un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Avec une victoire 2-0 du PSG, vous pouveez gagner jusqu’à 558€.