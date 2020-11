Nice - Monaco : les compositions officielles

Suite de la 10e journée de Ligue 1 ce dimanche avec une rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco à l'Allianz Riviera. Actuellement cinquièmes du championnat et invaincus depuis le 20 septembre en L1, les Aiglons vont tenter de poursuivre leur série pour prendre la deuxième place. Les Asémistes, eux, doivent enchaîner pour quitter la moitié de tableau et grapiller quelques places.

La suite après cette publicité

Côté niçois, Patrick Vieira part sur un 4-3-3 avec le milieu français Schneiderlin en défense centrale. L'ancien Lyonnais Reine-Adélaïde est lui titularisé sur l'aile droite. En face, Niko Kovac aligne un 4-4-2 avec son duo Volland-Ben Yedder devant.

Le XI de l'OGC Nice : Benitez - Lotomba, Bambu, Schneiderlin, Nsoki - Boudaoui, Thuram, Lees-Melou - Reine-Adélaïde, Dolberg, Gouiri

La composition de l'AS Monaco : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, G. Martins - Volland, Ben Yedder