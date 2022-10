Le pacte secret entre Xavi et Laporta pour sauver le Barça, le Real Madrid se fait bâcher par Newcastle

La suite après cette publicité

Le Barça n'a plus qu'un objectif en tête

En Espagne, les journaux se tournent déjà vers ce week-end et le choc tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone ! Et c'est un Clasico qui n'arrive pas au bon moment pour le club catalan, qui selon AS, est tombé en « dépression ». Il faut dire qu'après un été à faire flamber la carte bleue, les résultats ne sont toujours pas là en Ligue des Champions. Il faudra beaucoup de réussite pour que les Blaugrana sortent des poules… On peut presque dire que c'est perdu d'avance. En tout cas, les deux tauliers du club ont fait un constat similaire si on en croit Sport. En effet, le journal catalan nous livre une info exclusive à propos du président Laporta et de Xavi. Les deux hommes seraient d'accord pour dire que « l'objectif prioritaire est désormais d'être champion d'Espagne » ! « Il faut gagner la Liga », titre ainsi le quotidien. À noter que les dirigeants auraient renouvelé leur confiance envers le coach, tout en exigeant des résultats !

Newcastle recale encore le Real Madrid

En Angleterre, on apprenait récemment que le Real Madrid avait tenté une approche cet été auprès de Newcastle, pour acheter Bruno Guimarães, suite au départ de Casemiro. Eh bien, aujourd'hui, le Daily Mirror affirme que les Magpies n'ont pas changé d'avis sur ce dossier, et que peu importe l'offre, le club anglais la refusera cet hiver aussi ! La Maison Blanche est donc prévenue. Même si, comme le rapporte également The Sun, le directeur sportif de Newcastle Dan Ashworth, va devoir changer de fusil d'épaules. Ce dernier penserait sérieusement à vendre certaines stars de l'effectif, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses du club. Deux infos un peu contradictoires… Reste maintenant à savoir si le Brésilien fait partie ou non des stars qu'il est possible de laisser partir.

Manchester United peut remercier McTominay

L'autre information qui fait grand bruit outre-Manche, c’est la victoire de justesse de Manchester United contre Omonia (1-0) ! Trois points obtenus dans la douleur, grâce à un but de Scott McTominay, à la 93e minute de jeu. Pas passés loin de la correctionnelle, les Red Devils peuvent dire merci au « grand Scott », comme l'explique bien le Daily Express. C'est également ce que mettent en avant The Guardian ou encore The Daily Telegraph ce vendredi. Bref, United s'en sort une fois de plus en Europa League, mais de justesse.