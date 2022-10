Ligue Europa : l'AS Monaco sombre totalement à Trabzonspor, Manchester United arrache la victoire, la Real Sociedad qualifiée

Après le Stade Rennais, qualifié pour les 16es de finale, et le FC Nantes, défait pour la deuxième fois de suite face à Fribourg, l'AS Monaco croisait le fer avec Trabzonspor pour le compte de la quatrième journée de la Ligue Europa. Sur la pelouse de la formation turque, les hommes de Philippe Clément, deuxièmes du groupe H, démarraient parfaitement cette rencontre. Dominateur, le club de la Principauté se créait plusieurs situations mais ni Embolo (14e, 23e), ni Ben Yedder (16e), ni Camara (20e) ne parvenaient à surprendre Cakir, vigilant sur sa ligne. Pire encore, la formation monégasque se sabordait totalement peu avant la pause. Plutôt rassurant jusqu'alors, Alexandre Nübel se trouait complètement sur l'un de ses dégagements en relançant directement sur Sarr, courant dans la même direction...

Un improbable CSC (1-0, 44e) permettant alors à la formation turque de virer en tête à la pause. Au retour des vestiaires, le scénario empirait un peu plus pour les Asémistes. Sur un corner frappé côté gauche par Bakasetas, Vitor Hugo, tout juste entré en jeu, devançait les défenseurs du Rocher pour tromper, de la tête, le dernier rempart de l'ASM (2-0, 48e). Sonnés, les Monégasques l'étaient un peu plus quelques instants plus tard quand Bardhi, sur un coup franc glissé sous le mur, corsait l'addition (3-0, 57e). Profitant d'une nouvelle erreur individuelle de Vanderson, Trézéguet ajoutait même un quatrième but dans la foulée (4-0, 69e). Avec cette lourde défaite, l'AS Monaco chute à la troisième place de son groupe et se retrouve sous pression avant de se déplacer sur la pelouse de Ferencvaros, le 27 octobre prochain.

Mauvaise opération pour l'ASM, la Real Sociedad qualifiée !

Dans l'autre affiche de ce groupe H, Ferencvaros a conforté sa place de leader en s'imposant d'une courte tête face à l'Etoile Rouge Belgrade (2-1). Dans les autres rencontres de cette soirée, le PSV Eindhoven, porté par les réalisations de Gutierrez (9e), Veerman (15e, 55e), Sangaré (34e) et El-Ghazi (85e), s'est baladé contre le FC Zurich (5-0) et se dirige, un peu plus, vers les 16es de finale. Opposé au HJK Helsinki, le Ludogorets Razgrad s'est, de son côté, logiquement imposé (2-0) et revient à trois longueurs du Betis, d'ores et déjà qualifié dans le groupe C.

Aux deux dernières places de la poule D, l'Union Berlin et le Malmö FF se sont longtemps neutralisés mais Knoche, sur penalty, a finalement offert la victoire au club allemand (1-0). Après le nul entre le Feyenoord Rotterdam et le FC Midtjylland (2-2), la Lazio n'a, de son côté, pas profité de l'occasion pour reprendre la tête du groupe F. Réduit à dix, le club romain s'en est, d'abord, remis à son arme numéro un : Ciro Immobile, buteur sur penalty juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Boving remettait les deux équipes dos à dos mais Pedro donnait l'avantage aux Biancocelesti. En fin de rencontre, Boving s'offrait finalement un doublé pour permettre aux siens d'arracher le match nul. Un groupe F ultra serré où toutes les formations totalisent 5 points. Enfin, dans le groupe E, la Real Sociedad a assuré sa qualification contre le Sheriff Tiraspol (2-0) alors que les Red Devils de Cristiano Ronaldo ont arraché un précieux succès (1-0) face à l'Omonia Nicosie grâce à une réalisation tardive de McTominay (90+3e).

Tous les résultats de 21 heures

Groupe A

PSV Eindhoven 5-0 FC Zurich : Gutierrez (9e), Veerman (15e, 55e), Sangaré (34e) et El-Ghazi (85e)

Groupe C

Ludogorets Razgrad 2-0 HJK Helsinki : Gruper (38e) et Rick (64e)

Groupe D

Union Berlin 1-0 Malmö FF : Knoche (89e)

Groupe E

Manchester United 1-0 Omonia Nicosie : McTominay (90+3e)

Real Sociedad 3-0 Sheriff Tiraspol : Sorloth (45+1e), Rico (66e) et Navarro (81e)

Groupe F

Lazio Rome 2-2 Sturm Graz : Immobile (45e, sp) et Pedro (71e) / Boving (56e, 83e)

Groupe H