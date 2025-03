Juventus : Thiago Motta sort du silence après son départ

La Juventus a profité de cette trêve internationale pour faire un grand ménage. En effet, la Vieille Dame a remercié Thiago Motta (42 ans), qui n’a pas donné satisfaction au poste d’entraîneur. Pour le remplacer, elle a misé sur Igor Tudor. Mais avant de tourner la page, les Bianconeri ont laissé la parole à l’ancien milieu de terrain, qui a fait ses adieux sur le site officiel du club.

«J’ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m’améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce grand club, la direction et toutes les personnes du club qui m’ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour ensemble. Je souhaite aux fans et à la Juventus le meilleur pour l’avenir.» Un départ plutôt classe de la part de l’ancien du PSG.