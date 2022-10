Bundesliga : Anthony Modeste offre un nul à Dortmund face au Bayern Munich à la dernière seconde !

La 9e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un choc au sommet entre le Borussia Dortmund (5e) et le Bayern Munich (3e) avec en point d'orgue la première place de leader provisoire. Pour cette rencontre au Signal Iduna Park, Edin Terzic organisait les Marsupiaux en 4-2-3-1 avec Alexander Meyer dans les cages derrière Niklas Süle, Mats Hummel, Nico Schlotterbeck et Raphaël Guerreiro. Emre Can et Salih Özcan formaient le double pivot. Seul en pointe, Youssouf Moukoko était soutenu par Donyell Malen, Jude Bellingham et Julian Brandt. De son côté, le Rekordmeister s'établissait en 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies devant lui. Marcel Sabitzer et Leon Goretzka étaient au cœur du jeu tandis que Leroy Sané, Jamal Musiala et Sadio Mané soutenait Serge Gnabry.

La rencontre démarrait sur un petit tempo avec un Bayern Munich bien en place qui préférait laisser le ballon à son adversaire. Le Borussia Dortmund obtenait quelques petites situations en exploitant bien les ailes et sur un corner de Donyel Malen, Nico Schlotterbeck se distinguait d'une tête (22e). Sur un centre venu de la droite, Dayot Upamecano s'illustrait d'un joli tacle au point de penalty alors que Julian Brandt était dans son dos (24e). Passif, le club bavarois subissait même une lourde frappe de Raphaël Guerreiro vers la droite de sa surface, mais Manuel Neuer se muait en sauveur (31e). Une intervention décisive et précieuse puisque le Bayern Munich prenait l'avantage dans la foulée. Sur un excellent travail de Jamal Musiala sur la gauche, ce dernier remisait en retrait pour Leon Goretzka dont le missile passait entre les jambes de Salih Özcan et terminait sur la gauche du but (1-0, 33e).

Le Borussia a poussé et Anthony Modeste a égalisé

Cueilli à froid par un Bayern Munich réaliste, le Borussia Dortmund poussait pour revenir au score, mais Donyell Malen tombait sur un solide Manuel Neuer (37e). Poussant jusqu'à la pause, le club jaune et noir restait muet. Au retour des vestiaires, les coachs faisaient tourner. Joshua Kimmich, Josip Stanisic et Kingsley Coman entraient pour le Bayern Munich comme Marius Wolf pour le Borussia Dortmund. Le latéral droit brillait d'entrée avec une lourde frappe sous la barre qui était détournée en corner d'une claquette par Manuel Neuer (46e). Le match s'emballait et Sadio Mané de la tête passait proche de doubler la mise pour les Bavarois (49e). Servi par Jamal Musiala - dévié par Salih Özcan - Leroy Sané héritait du ballon dans l'axe à 25 mètres du but. Il se présentait devant la surface et armait un tir qui était dévié par le gardien dans son propre but (2-0, 54e).

Un coup sur la tête pour le Borussia Dortmund qui lançait Karim Adeyemi pour apporter de la vivacité devant. Mais le Bayern Munich allait bien mieux et passait tout proche de se mettre définitivement à l'abri sur une frappe de Jamal Musiala repoussée par Alexander Meyer (64e). La frayeur passée, les Marsupiaux se mettaient à reprendre des couleurs et piquaient finalement. Lancé dans la profondeur, Anthony Modeste temporisait sur la gauche de la surface et remisait dans l'axe pour Youssoufa Moukoko qui faisait chavirer le mur jaune (2-1, 74e). Revenu dans le match, le BvB continuait d'appuyer et Karim Adeyemi mettait en difficulté la défense bavaroise. Sur la droite après un numéro, l'ancien du Red Bull Salzbourg centrait devant le but pour Anthony Modeste qui manquait sa reprise à bout portant face à Manuel Neuer (83e). Le Bayern Munich terminait d'ailleurs à dix après l'exclusion de Kingsley Coman pour un second carton jaune (90e). Et dans les dernières secondes, Anthony Modeste a surgi sur un centre de Nico Schlotterbeck pour arracher un match nul précieux aux Marsupiaux (2-2, 90e +5). Le Bayern Munich peut s'en vouloir, les deux équipes se quittent sur un score de parité et se retrouvent à la 3e et à la 4e place.