Ligue Europa : Lille se qualifie pour les seizièmes de finale grâce à Burak Yilmaz, l'AC Milan valide aussi son ticket

Après la bonne affaire du Paris Saint-Germain face à Manchester United mercredi soir, le LOSC avait l'occasion de sceller sa qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa en cas de victoire à domicile face au Sparta Prague, une semaine après avoir arraché le nul face à l'AC Milan. Dans le 4-4-2 classique avec Bamba et Yazici, auteur d'un triplé à l'aller, Lille avait des arguments à présenter. Mais le match était loin d'être simple pour les hommes de Galtier, bousculés en début de rencontre par l'intensité des Tchèques.

La suite après cette publicité

Lille avait quand même l'occasion de jouer des contres dans le premier quart d'heure, mais Bamba, David et Yazici ne faisaient pas les bons choix. Et c'est le Sparta qui se procurait la vraie première occasion, avec une bel enchaînement feinte, crochet et frappe de Pavelka, qui passait au-dessus du but de Maignan (25e). Lille réagissait bien, et faisait le siège du but adverse. Luiz Araujo, parfaitement décalé par Yazici, alertait Nita, le gardien du Sparta (32e). Yazici s'essayait sur coup-franc (34e) puis Aruajo ne trouvait pas le cadre (37e). Lille se rebiffait, mais manquait de précision dans le dernier geste, à l'image d'un Yazici peu inspiré.

Lille s'est fait peur

Bamba ne cadrait pas non plus (40e) dans le temps fort du LOSC, achevé par une tête d'André sur la barre (45e +1). Au retour des vestiaires, le club nordiste repartait à l'attaque et Jonathan David était à deux doigts d'ouvrir le score à la 49e minute, empêché par un sauvetage fabuleux de Krejci. Lille poussait toujours et butait encore une fois sur Nita, après un coup-franc de Yazici repris de la tête à bout portant par Xeka (56e). Les occasions se multipliaient mais rien ne rentrait, à l'image d'une reprise de Botman dans la surface repoussée par une jambe adverse alors qu'elle filait dans les buts (62e). À défaut de marquer, Lille allait réduire l'équipe adverse à 10. Celustka récoltait un deuxième jaune après avoir retenu David (63e).

Christophe Galtier lançait son coaching avec l'entrée d'Ikoné à la place de Luiz Araujo mais le pire était à venir. Sur un bon centre venu de la gauche, Krejci s'élevait dans les airs, battait Bradaric au duel et trompait Maignan (0-1, 71e) ! Un véritable hold-up alors réalisé par le club tchèque, qui avait miraculeusement préservé sa cage jusque-là. Galtier sortait Yazici, très énervé d'être remplacé, et Djalo pour lancer Yilmaz et Weah. Et le dernier nommé, bien lancé par David, centrait en retrait pour le premier pour l'égalisation (1-1, 80e). Et ce n'était pas fini. Servi en profondeur par Ikoné, Yilmaz enroulait sa frappe du droit et ne laissait cette fois-ci aucune chance à Nita (2-1, 84e). Mérité pour des Lillois largement dominateurs tout au long de la rencontre et donc qualifiés pour les seizièmes de finale de Ligue Europa ! Ils seront accompagnés par l'AC Milan. En effet, dans l'autre match du groupe, entre l'AC Milan et le Celtic, c'est parti très fort. Après 15 minutes de jeu, le club écossais menait 2 buts à 0, avec une réalisation du Français Odsonne Édouard. Mais les Rossoneri ont montré du caractère en revenant à 2-2 avant la mi-temps. Puis en prenant le large en deuxième période pour finalement l'emporter 4-2. Dans les autres rencontres, à noter le match à rebondissements de Tottenham en Autriche, avec un spectaculaire nul 3-3, et la défaite de Leicester face à Zorya Lougansk (1-0).

Les résultats des matches de 18h55 :

Groupe G :

AEK Athènes 2-4 Sporting Braga : Oliveira (32e), Vasilantonopoulos (89e) pour Athènes ; Tormena (8e), Esgaio (10e), Horta (45e), Galeno (82e) pour Braga

Zorya Lougansk 1-0 Leicester : Sayyadmanesh (84e) pour Zorya

Groupe H :

Lille 2-1 Sparta Prague : Krejci (71e) pour le Sparta

AC Milan 4-2 Celtic Glasgow : Calhanoglu (24e) Castillejo (26e), Hauge (50e), Diaz (82e) pour l'AC Milan ; Rogic (7e), Edouard (14e) pour le Celtic

Groupe I :

Sivasspor 0-1 Villarreal : Chukwueze (75e) pour Villarreal

Qarabag 1-1 Maccabi Tel Aviv : Romero (37e) pour Qarabag ; Cohen (22e sp) pour le Maccabi

Groupe J :

Royal Antwerp 3-1 Ludogorets Razgrad : Hongla (19e), De Laet (72e), Benson (87e) pour Antwerp ; Despodov (55e) pour Ludogorets

Linz ASK 2-3 Tottenham : Michorl (42e), Eggestein (84e), Karamoko (90e +3) pour LASK ; Bale (45e +2 sp), Son (56e), Alli (86e) pour Tottenham

Groupe K :

Feyenoord 0-2 Dinamo Zagreb : Petkovic (45e +5), Majer (52e) pour Zagreb

CSKA Moscou 0-1 Wolfsberger : Vizinger (22e) pour Wolfsberger

Groupe L :

La Gantoise 1-2 Slovan Liberec : Yaremchuk (60e) pour La Gantoise ; Mara (32e), Kacharaba (55e) pour Liberec

Etoile Rouge de Belgrade 0-0 Hoffenheim