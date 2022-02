Leo Messi n'est pas heureux à Paris

La suite après cette publicité

Le moment de vérité approche pour le PSG. À deux semaines du 8e de finale aller contre le Real Madrid, le club français cherche encore ses marques qu'il a bien du mal à trouver. Symbole de ces difficultés, Leo Messi et sa méforme persistante. Sauvé par ses 5 buts en 6 rencontres en Ligue des Champions, l'Argentin est méconnaissable sur la scène nationale. Auteur d'un petit but en 12 matches de Ligue 1, il n'a pas réussi à faire mieux en Coupe de France, même avec le numéro 10 sur le dos, éliminé aux tirs au but par l'OGC Nice lundi dernier. En plus d'avoir contracté la covid-19 à Noël, il ne semble toujours pas au point physiquement.

Selon El Confidencial, le septuple Ballon d'Or n'est pas heureux à Paris. Le média précise qu'il ne trouve pas la motivation et le déménagement de Barcelone est encore dans la tête. « La maison de Messi n’a ni terrain de foot, ni piscine, ni le très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 kilomètres de Barcelone, avec vue sur la montagne et la mer. La langue, le climat, les amis et Barcelone : tout cela manque à Leo Messi », écrit le quotidien. Malgré toutes les précautions du PSG qui est au petit soin pour la star et sa famille (chauffeur et professeur de français particulier, logement proche des Argentins du PSG), Messi est nostalgique de Barcelone. Une forme de déprime qui joue sur ses performances. Il y a quelques jours, El Chiringuito évoquait même l'idée d'un retour en Catalogne...