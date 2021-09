PSG : Mauricio Pochettino pourrait tenter une défense à 5

La suite après cette publicité

Le PSG souffre en défense depuis le début de la saison. La prestation contre le Club Bruges cette semaine en Ligue des Champions est là pour en témoigner. Avec les trois stars offensives (Messi, Neymar et Mbappé), le collectif se retrouve un peu couper en deux et à du mal à assumer toutes les tâches défensives.

Mauricio Pochettino pourrait être tenté par un changement de système et un passage à 5 défenseurs. C'est ce qu'il a expliqué à la presse ce samedi, à la veille de la réception de l'OL. «Ponctuellement, on n'a pas été solide contre Bruges. Ça ne date pas d’hier et ça risque d’arriver encore. On sait aussi qu’il y a des possibilités de changer de système. La défense à 5 fait partie des leviers dont dispose un coach».