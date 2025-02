Le super agent Pini Zahavi s’active pour faire revenir Neymar au FC Barcelone !

À 33 ans, Neymar redécouvre le football. Parti d’Al-Hilal après avoir passé 95% de son temps, à l’infirmerie, le crack brésilien a choisi de faire son grand retour à Santos, son club de coeur. Un come-back synonyme d’énorme coup de projecteur pour le championnat brésilien. Cependant, en ne signant qu’un contrat de six mois, l’ancien Parisien est au coeur de nombreuses spéculations sur son avenir.

Neymar restera-t-il plus longtemps ou se servira-t-il de Santos comme tremplin ? Alors que son père assurait que l’idée était de prolonger le bail en cas de retour satisfaisant à la compétition, le principal intéressé avait mis un petit bémol. «Le contrat que nous avons conclu, nous l’avons fait en pensant l’un à l’autre. Santos m’aide, il m’a ouvert des portes pour que je redécouvre le football. Je ne voulais pas signer un long contrat parce que je ne savais pas comment j’allais revenir, comment j’allais me sentir. Tout peut arriver…»

Santos espère le prolonger

Interrogé hier, le président de Santos, Marcelo Teixeira, a quand même affiché un certain optimisme concernant une prolongation. « Avec l’arrivée de Neymar, nous sommes passés à 75 000 socios. Aujourd’hui, nous pouvons mesurer ce qui est lié à l’aspect technique et ce que représente l’aspect financier. Tous les objectifs seront augmentés financièrement, par rapport à ce que nous avions avant. Tout va bien, la tendance est à la poursuite de ce partenariat et à sa prolongation jusqu’à la Coupe du Monde de l’année prochaine ».

Cependant, Sport a lâché une petite bombe en affirmant qu’un retour de Neymar au FC Barcelone était à nouveau à l’étude. Après l’avoir fait sortir de Catalogne en 2017 pour l’envoyer au PSG, le célèbre agent Pini Zahavi oeuvrerait en coulisses pour un rapprochement Barça-Neymar. Le joueur arriverait libre de tout contrat et serait disposé à toucher un salaire raisonnable. Deux facteurs non négligeables pour un club qui peine à inscrire ses recrues chaque saison. Mais Neymar n’est plus une priorité pour le Barça, qui avait tenté sa chance au moment où le joueur a choisi d’aller à Al-Hilal. Zahavi parviendra-t-il à inverser la tendance ?