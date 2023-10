Youth League : le FC Nantes élimine Lech Poznan

Engagé en Youth League pour la deuxième fois de son histoire, via la voie des champions nationaux (après avoir remporté le titre de champion de France U19 la saison dernière face au PSG), le FC Nantes disputait son match retour du premier tour face au Lech Poznan dans un stade Marcel-Saupin à guichets fermés (1800 personnes).

Après avoir concédé le match nul à l’aller en Pologne (1-1), le FCN n’a pas pu faire la différence dans le temps réglementaire à domicile (0-0). La décision s’est donc faite aux tirs au but. Et à ce petit jeu, les Canaris ont été les plus forts. Les Jaune et Vert n’ont manqué aucune de leurs tentatives pour l’emporter (0-0, 4 tab 2), après les ratés de Tomaszewski et Juszczyk. Les hommes de Stéphane Moreau sont qualifiés pour le second tour (match aller le 8 novembre, match retour le 29 novembre).