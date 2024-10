Lyon - Besiktas : les compositions officielles

L’OL veut poursuivre sur sa lancée. Vainqueur de ses deux premiers matchs de Ligue Europa, Lyon accueille le Besiktas ce jeudi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un nouveau succès lui permettrait de rester très bien placé pour se qualifier directement pour les 8es de finale.

Sage présente un 4-2-3-1 où Tessmann et Tolisso sont devant une ligne défensive formée par Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico et Mata. Seul en pointe, Lacazette est épaulé par Benrahma, Cherki et Nuamah. En face, les Turcs devraient être organisés dans le même système avec notamment Immobile en pointe et l’ancien Parisien Ndour dans le cœur du jeu.

Les compositions :

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico, Mata - Tessmann, Tolisso - Benrahma, Cherki, Nuamah - Lacazette

Besiktas : Destanoglu - Svensson, Uduokhai, Topku, Masuaku - Ndour, Fernandes - Mario, Silva, Muçi - Immobile