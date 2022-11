Mercato OM : Pablo Longoria a déjà deux idées en tête

La suite après cette publicité

Quatrième du classement de Ligue 1 et éliminé de toute coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a vécu une première partie de saison animée. L’objectif des Phocéens pour 2023 est donc très clair : se ressaisir en championnat et profiter d’un calendrier allégé pour refaire aussi bien que la saison dernière, à savoir une place de vice-champion de France. Et pour ce faire, les Phocéens se serviront peut-être du mercato d’hiver.

Lorsque Foot Mercato avait interrogé en exclusivité Pablo Longoria sur la fenêtre hivernale, le président des Olympiens avait toutefois expliqué ne pas vouloir procéder à de gros changements. « Même s'il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu'on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. »

Le cas Bailly surveillé de près...

Pas de bouleversements, mais des ajustements. L’Équipe confirme cette tendance ce matin en affirmant que l’OM avait, avant la grave blessure d’Amine Harit, identifié le besoin de renforcer le secteur offensif en enrôlant un joueur capable d’évoluer derrière le poste d’attaquant de pointe. Les malheurs survenus au Marocain ont logiquement renforcé cette nécessité. Sans oublier que le probable retour de Gerson à Flamengo va dépeupler davantage l’effectif d’Igor Tudor. Et visiblement, une piste serait déjà étudiée.

Courtisan déclaré de Ruslan Malinovskyi l’été dernier, l’OM serait toujours intéressé par les services du milieu de terrain offensif ukrainien de l’Atalanta. Ce dernier ne serait toutefois pas le seul pisté, mais aucune autre précision n’a été apportée. Le journal ajoute en revanche que la direction marseillaise suivra avec attention l’état de forme d’Éric Bailly. Récemment touché, l’Ivoirien bénéficiera d’une préparation pendant la trêve du Mondial. Et si des doutes subsistent, L’Équipe affirme qu’un renfort défensif ne serait pas à exclure.