Cristiano Ronaldo annonce qu’il va casser Internet avec son prochain podcast

Alors qu’il fêtera ses 40 ans le 5 février prochain, Cristiano Ronaldo se rapproche inlassablement de la retraite. Pour autant, la légende du football est toujours autant professionnelle et aime toujours autant jouer, que cela soit avec Al-Nassr ou le Portugal. Et alors qu’il continue d’aligner des statistiques plus qu’attrayantes pour un joueur de son âge (15 buts en 20 matches), le quintuple Ballon d’Or s’est récemment lancé dans les podcasts sur YouTube. Et même dans ce domaine, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United rencontre un franc succès car il est devenu en quelques heures l’un des vidéastes les plus suivis à travers le monde.

La suite après cette publicité

En ce sens, CR7 a fait une énorme annonce lors de sa dernière vidéo. En effet, Cristiano a révélé qu’il allait ramener un invité avec qui il allait casser internet lors de sa prochaine vidéo : «nous sommes sur le point de casser internet…» Relancé par Rio Ferdinand pour avoir l’identité de cette personne, le natif de Funchal a affirmé que son prochain invité était bien plus connu que l’ancien défenseur des Red Devils : «s’il est plus connu que toi ? Oui, c’est énorme mon frère.»